John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré des résultats décevants et une atmosphère qui semble peu propice à un retour en forme, John Textor se veut rassurant. Vendredi, le président de l'OL a organisé une réunion avec le staff et les joueurs.

Lui ne veut pas croire à la relégation en Ligue 2. C'est en tout cas ce que John Textor a laissé entrevoir à la sortie de la dernière défaite en date contre le Clermont Foot (1-2), entre communication et déni. Accusé d'un certain détachement avec l'OL, l'homme d'affaires américain était en tribune face aux Auvergnats et est resté dans la capitale des Gaules cette semaine pour mobiliser tout le monde autour de lui. Espérant sûrement que son optimisme soit contagieux.

Réunion de deux heures

Le président de l'Olympique lyonnais n'a pu assister qu'incrédule aux événements des ces derniers jours avec, entre autres, la séance d'entraînement de mardi annulée et la recherche active d'une taupe dans le vestiaire rhodanien. Après les passages en conférence de presse de Henrique et Fabio Grosso ce vendredi après-midi, John Textor a décidé de rassembler l'ensemble de l'effectif, joueurs et staff compris, pour évoquer les points chauds de la situation actuelle.

Selon les informations de L'Équipe, cette discussion a duré deux heures. Durant lesquelles le propriétaire du club a rappelé sa confiance envers le coach italien malgré les mauvais résultats : un point pris sur douze possible depuis son arrivée et une dernière place de championnat. John Textor a également voulu ressouder son groupe autour du projet commun, allant dans le sens d'une mobilisation générale et d'une osmose qu'il faut enfin (re)trouver.