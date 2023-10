Après une nouvelle semaine mouvementée, l'OL s'apprête à affronter le rival marseillais dans la peau du dernier de Ligue 1. Pour s'en sortir, joueurs, staff et supporters veulent avancer main dans la main.

"Bien sûr qu’il est soutenu", a martelé Henrique en conférence de presse ce vendredi, affichant, au nom du groupe, un soutien indéfectible à Fabio Grosso. Comme un symbole, ce n'est pas un cadre de l'effectif qui s'est présenté face à la presse pour apaiser les tensions, mais l'une des récentes recrues décriées qui n'a disputé que deux matchs cette saison. Qu'importe, l'entraîneur de l'OL s'en contentera.

Un mal pour un bien ?

À l'heure actuelle, tout signe de regain de forme est bon à prendre. Avant d'affronter l'Olympique de Marseille (dimanche, 20h45), les Gones portent le bonnet d'âne du championnat. Ceux-ci s'apprêtent à sortir d'une semaine éprouvante débutée avec le gueule de bois d'une nouvelle défaite contre Clermont (1-2) et marquée par des fuites dans la presse, une séance d'entraînement annulée et la recherche d'une taupe dans le vestiaire.

Désireux de couper court à toute polémique, Fabio Grosso a vite écarté le problème en conférence de presse à deux jours du match. "On a parlé avec les joueurs, j’ai voulu parler avec eux parce que le vestiaire est quelque chose de sacrée pour moi. Les choses qui se disent dans le vestiaire ne doivent pas sortir, regrette le coach. Je n'aime pas faire du théâtre, mais faire mon travail du mieux possible. C’est quelque chose que je n’ai pas aimé parce que le vestiaire est un lieu dans lequel on construit le futur. C’est déjà très difficile et si en plus, on se met en danger tout seul, ce n’est pas bon." Une réunion de crise qui aurait eu le mérite de permettre à l'ensemble du groupe lyonnais de se dire les quatre vérités.

Des sourires retrouvés

Malgré la position de lanterne rouge de Ligue 1, l'OL n'aborde pas encore le match au Vélodrome comme celui d'une dernière chance. Vendredi, les nombreux rires entendues aux abords du terrain d'entraînement ont presque fait oublier les trois infimes points glanés lors des neuf premiers matchs de la saison. "C’est difficile pour les supporters, le club, les gens qui travaillent. On est tous dans la sauce, a reconnu Henrique devant la presse. Il faut être solidaire pour toutes ces personnes qui supportent et travaillent dans le club."

D'après L'Équipe, quatre supporters ont fait fi de ces résultats pour venir encourager leurs joueurs préférés avant le départ vers la cité phocéenne. Le chaos du début de semaine a alors laissé place à un peu d'optimisme bienvenu pour se mettre sur les bons rails. D'ailleurs, on ne peut pas dire que les tribunes du Groupama Stadium ne tirent pas dans le même sens que l'équipe de Fabio Grosso, en dépit des trois défaites survenues à domicile. Presque deux mois après le discours du capo du Virage Nord suite à la débâcle contre le Paris Saint-Germain (1-4), l'union sacrée a été retrouvée avec les supporters. Dimanche, ils seront 600 à faire le déplacement au Vélodrome pour continuer de donner de la voix. Attention tout de même à ne pas abuser de leur patience.