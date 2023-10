OL : malgré la crise sportive, les supporters continuent d’être là

Malgré la situation sportive à l’OL, les supporters continuent d’être derrière les joueurs lyonnais. Une rencontre a notamment eu lieu avant le match contre Clermont avec le Kop Virage Nord.

Il y a bien eu les chants moqueurs en fin de match avec les "On est en Ligue 2". Après la défaite (1-2) contre Clermont dimanche dernier, les supporters présents au Parc OL ont presque préféré prendre la situation sur le ton de l’humour que de s’en prendre ouvertement aux joueurs de l’OL. Les sifflets se sont bien évidemment fait entendre à la mi-temps et au coup de sifflet final. Seulement, avec trois points en neuf matchs, l’ambiance est bien loin d’être délétère entre Rhône et Saône. Plus d’un mois et demi après la scène qui a fait le tour des réseaux sociaux avec des joueurs écoutant le discours du capo du Kop Virage Nord (KVN), la volonté affichée des groupes de supporters est de pousser cette équipe.

L'union sacrée avant tout

À la vue des différents incidents ces derniers mois, on aurait été en droit de penser le contraire et pourtant, ce sont bien des encouragements qui accompagnent chaque match de l’OL que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Ce dimanche, face à l’OM, le parcage visiteurs sera encore plein côté lyonnais. La décision a été prise de ne pas chercher à enfoncer mentalement des joueurs déjà au fond du trou après ce début de saison cauchemardesque.

Une réunion avec des cadres du vestiaire (Lopes, Lacazette, Caqueret, etc) avait notamment été organisée en marge de la rencontre contre Clermont pendant la trêve d'après nos confrères du Dauphiné Libéré. Les échanges avec le KVN permettent aujourd’hui d’avoir un climat qui n’est pas alourdi par la pression populaire. De quoi permettre aux joueurs lyonnais de remonter la pente avec sérénité ? Il faudra quand même réussir quelques performances dans les prochaines semaines pour maintenir ce calme.