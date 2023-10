Grâce à Wendie Renard (OL), la France vient à bout de la Norvège

Wendie Renard à l’échauffement avant France – Belgique à l’Euro 2022 (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations, la France s’est imposée en Norvège (1-2) ce vendredi. Une victoire au forceps grâce à un but de la Lyonnaise Wendie Renard.

Au coup d’envoi, elles étaient cinq Fenottes à figurer dans le onze titulaire de Hervé Renard pour affronter la Norvège ce vendredi : Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer. En face, Ada Hegerberg était, elle, restée à Lyon, encore convalescente. Une absence de poids qui a contraint les Scandinaves à se replier dans leur camp face aux offensives tricolores.

Toujours en sauveuse

Cette troisième victoire, en autant de matchs en Ligue des Nations, permet à la France de conserver sa première place du groupe. Le succès de vendredi a été acquis grâce à un nouveau but salvateur de Wendie Renard. Alors que les Norvégiennes avaient égalisé quelques minutes plus tôt (60e), répondant à l’ouverture du score contre son camp de Maren Mjelde (23e), elles ont craqué sur une tête dont la défenseure de l’OL a le secret depuis de longues années (69e).

Associée dans l’axe à Griedge Mbock, qui faisait son retour plus d’un an après sa dernière apparition en Bleue, la capitaine française a inscrit son trente-septième but en sélection. Ses coéquipières en club auraient pu l'imiter, mais Selma Bacha, puis Eugénie Le Sommer ont chacune frôlé la transversale norvégienne. Vicki Becho est entrée à vingt minutes du terme tandis qu’Amel Majri n’est apparue que dans le temps additionnel.