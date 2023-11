John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

John Textor s'est emporté après la défaite de Botafogo en accusant le championnat brésilien de corruption. La Confédération nationale devrait l'attaquer en justice.

John Textor s'est mis dans l'œil du cyclone dans la nuit de mercredi à jeudi. Excédé par la défaite surréaliste de Botafogo (3-4 après avoir mené 3-0 contre Palmeiras, son dauphin au championnat), le propriétaire du groupe Eagle Football est sorti de ses gonds. "C'est de la faute des arbitres, c'est de la corruption, s'est emporté le président de l'OL après la rencontre. Cela doit changer, ces arbitres doivent démissionner demain matin. Pour le bien du football."

L'association des arbitres aussi sur le dos

Une déclaration qui n'est évidemment pas du goût de la Confédération brésilienne du football. O Globo apprend ce jeudi que la CBF va intenter une action en justice contre John Textor. L'influenceur brésilien Felipe Neto est également visé pour des reproches similaires contre l'arbitrage.

L'Association des arbitres de football du Brésil a publié un communiqué pour répondre aux "graves" accusations de John Textor. Ce dernier aurait "utilisé son image pour rabaisser et invalider un travail propre et honnête [...] nuisant au rendement d'un championnat dont il fait lui-même partie." Le syndicat en a profité pour envoyer un tacle les deux pieds décollés au président de l'OL : "Il est plus facile de trouver un coupable que d'admettre l'échec."