La rencontre entre l'OM et l'OL a été reportée au 6 décembre prochain après les incidents de dimanche au Vélodrome. Le groupe marseillais pourrait être au complet ce jour-là.

L'une des surprises de la révélation du groupe de l'OL pour le match de dimanche a été l'absence de Rayan Cherki. Après une semaine mouvementée en interne, où le staff avait annulé l'entraînement pour chercher une taupe après des fuites dans la presse, le jeune meneur de jeu n'avait pu se rendre au Vélodrome. Peut-être un mal pour un bien quand on connait la suite des événements avec l'attaque du bus lyonnais à Marseille. Grâce au report de l'Olympico au 6 décembre prochain, l'international Espoirs a un peu de temps devant lui pour remonter dans l'estime du staff. Même son de cloche pour Duje Ćaleta-Car et Ainsley Maitland-Niles, également écartés du groupe le week-end dernier.

Balerdi suspendu... contre Lille

Du côté de l'Olympique de Marseille, ce changement de date tombe presque à pic puisque Gennaro Gattuso était privé de trois de ses cadres : Pau Lopez et Azzedine Ounahi sur blessure, et Leonardo Balerdi suspendu. Le gardien a signé son retour à l'entraînement ce jeudi et même si Marocain n'a pas encore rechaussé les crampons, il lui reste plus d'un mois de marge pour affronter l'OL. Quant à Leonardo Balerdi, il sera finalement absent face au LOSC samedi et devrait donc pouvoir tenir sa place le 6 décembre. "Les matchs de suspension sont purgés au cours des rencontres officielles effectivement jouées, Leonardo Balerdi n’a donc pas purgé son match de suspension dimanche dernier face à l’OL, la rencontre n’ayant pas débuté", explique la LFP.

Pape Gueye, suspendu de longue date après son transfert avorté à Watford, voit cette sanction se terminer... le 5 décembre. "Il s'est entraîné avec nous, il a joué avec l'équipe B en amical", a noté Gennaro Gattuso en conférence de presse. En l'état, l'OM pourrait donc disposer d'un groupe au complet.

Au niveau du calendrier, la date choisie par la Ligue semble la plus appropriée. Les Phocéens jouent le jeudi en Ligue Europa et la tête internationale va encore bousculer cette fin d'année civile. Seule ombre au tableau et pas des moindres, l'Olympico s'inscrit dans un calendrier démentiel pour l'OL. En six journées, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette vont affronter Rennes, Lille, Lens, Marseille et Monaco. De son côté, l'OM n'est pas épargné non plus en sortant de la réception de l'Ajax Amsterdam, puis du Stade rennais.