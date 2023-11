Présent à Décines mais ne dirigeant pas les séances depuis mardi, Fabio Grosso se présentera à la presse ce vendredi avant OL - Metz.

Les médecins lui ont prescrit 30 jours d’ITT après avoir été touché au visage lors du caillassage du bus de l’OL, mais il aime trop son métier pour rester les bras croisés. S’il n’est pas dans l’obligation de rester à la maison pour se remettre physiquement et moralement, Fabio Grosso aurait très bien pu le faire et personne ne lui en aurait voulu. Pourtant, depuis mardi et le retour des joueurs de l’OL à l’entraînement, l’entraîneur italien est, lui aussi, bien présent.

Logiquement marqué par les stigmates de cette vitre qui s’est brisée et des douze points de suture posés dans la foulée, Grosso observe plus qu’il ne dirige les séances depuis trois jours. Le soin a été laissé à Raffaelle Longo d’assurer l’intérim au centre d’entraînement, mais son compatriote n’est pas bien loin pour se faire une idée des joueurs qu’il retiendra pour OL - Metz dimanche (13h).

Il a encore deux séances pour affiner sa pensée, mais Fabio Grosso sera bien présent ce vendredi pour se confronter à la presse pour la première fois depuis les incidents à Marseille. Le club a en effet confirmé sa présence sous les coups de 13h30 afin de parler de la rencontre de la 11e journée à venir. Mais le dossier marseillais sera forcément remis sur la table après une semaine des plus mouvementées entre Rhône et Saône.