Une semaine après les incidents à Marseille, l’OL va rejouer au football dimanche au Parc OL. Malgré la situation sportive, les supporters veulent que le foot retrouve ses droits contre le FC Metz après une semaine de honte.

Depuis quelques jours, les banderoles fleurissent du côté du centre d’entraînement de l’OL. Les Bad Gones avaient lancé le mouvement mardi avec un message de soutien à Fabio Grosso afin de lui souhaiter un "bon rétablissement". Ces dernières heures, une autre, plus anonyme, a fait son apparition à Décines où l’on peut lire le message suivant : "Staffs, joueurs, familles, supporters… tous unis !" L’unité, peut-être bien le mot qui ressort le plus entre Rhône et Saône depuis dimanche dernier.

À l’heure où la crise sportive est bien présente à Lyon avec une place de lanterne rouge au classement, les incidents à Marseille ont au moins eu le mérite de créer une volonté commune de faire front. Les supporters de l’OL montraient déjà cette cohésion depuis le début de la saison avec un soutien surprenant malgré la situation sur le terrain, mais l’annulation du match n’a fait que renforcer cette volonté. "Les évènements depuis dimanche donnent presque l’impression que l’OL est le vilain petit canard dans l’histoire, note Julien, abonné à Décines et présent jeudi au centre pour espérer croiser la route de certains joueurs. Sans dire qu’on est seul contre tous mais la puissance de résonance semble moindre que si les rôles avaient été inversés dimanche."

Croire en un acte fondateur au sein du groupe

Il est vrai que les agissements de certains individus dans le parcage visiteurs ont rapidement pris le dessus sur les incidents graves qu’ont subis les joueurs de l’OL et Fabio Grosso. L’heure n’est pas à instaurer une échelle de la gravité, car les deux évènements sont tout autant graves pour être condamnés. Mais pour certains supporters, les cris de singe et saluts nazis observés à Marseille mais qui polluent l'environnement lyonnais depuis des années font que le club se retrouve "presque pris en otage par une poignée d’abrutis."

C’est la triste réalité du football actuel où l’insouciance et la beauté de ce sport ont laissé place à une violence accrue. Le déplacement à Marseille en a été le parfait exemple malheureusement. Mais, l’heure n’est pas à se laisser abattre à Décines. Dans deux jours, l’OL retrouve les terrains au Parc OL et "on va enfin pouvoir reparler et vivre de foot", se réjouit Michel qui a connu la D2 dans la 2e moitié des années 80.

Dans la situation actuelle des Lyonnais, ce n’est pas forcément gage de retrouver le sourire, mais la réception de Metz doit servir à enclencher une dynamique positive et enrayer celle du début de saison. "Dans ce malheur marseillais, on peut trouver du positif. Les blessures des uns et des autres ont créé une vague de cohésion à l’extérieur du groupe, poursuit l'inconditionnel de 63 ans. Il faut espérer que cela en soit de même chez les joueurs en faisant front derrière Fabio Grosso. Dimanche, il faut gonfler le torse et montrer que le foot doit être une fête et pas l’inverse." Pour tous ces supporters, Metz représente "une occasion en or" même si cette saison montre que rien n'est couru d'avance avec l'OL.

La vente des billets s'accélère

À 48h de la rencontre, les groupes de supporters n’ont pas communiqué sur d’éventuelles animations en tribunes pour répondre positivement aux incidents avant OM - OL. Néanmoins, il y a fort à parier que des banderoles fleuriront en cours de match pour soutenir Fabio Grosso et dénoncer certains agissements. Contre Metz, le football doit reprendre la parole à Décines et l’unité, qui ne tient qu’à un fil depuis neuf journées, être renforcée.

Malgré l’horaire pas vraiment idoine d’un dimanche à 13h, l’accélération des ventes de billets et une barre des 40 000 spectateurs qui devrait être dépassée laissent penser que les supporters lyonnais ont choisi leur camp. Celui de la fête d'un football en famille et d’une image qui se veut en contradiction avec celle observée dans le sud de la France dans et en dehors du Vélodrome.