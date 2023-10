OM - OL : Fabio Grosso s'exprime suite à l'attaque

Fabio Grosso lors de Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Fabio Grosso a pris la parole pour la première fois depuis l'attaque du bus de l'OL à Marseille et sa violente blessure au visage qui lui a valu douze points de suture.

Près de 48 heures après l'agression qu'il a subi à Marseille, Fabio Grosso est sorti du silence. Sur les réseaux sociaux, l'entraîneur italien de l'OL est brièvement revenu sur l'attaque qu'il a subi, lorsque le bus de son équipe a été caillassé aux abords du Vélodrome, brisant deux vitres et lui valant douze points de suture autour de l'oeil : "Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l'aiment."

Il souhaite que ça serve de leçon

Après un diagnostic complet des médecins de l'Olympique lyonnais, l'ensemble du club a été convaincu qu'il fallait renoncer à jouer la rencontre face à l'Olympique de Marseille. Les images de Fabio Grosso, ensanglanté puis recousu, ont rapidement fait le tour du monde. Sur le post publié ce mardi, l'entraîneur de l'OL s'est contenté d'une photo de profil, l'oeil bandé non visible, au moment où lui et ses joueurs sont allés saluer les supporters ayant fait le voyage jusqu'à Marseille.

"Je souhaite de tout coeur que cela puisse être une leçon pour NOTRE avenir", a-t-il communiqué avant de remercier tout le monde. Pour l'heure, Fabio Grosso s'est vu accorder une incapacité totale de travail (ITT) de trente jours. Même si cela lui permet de revenir officier quand il le souhaite, l'Italien n'était pas apte à animer la séance d'entraînement de ce mardi. À noter qu'il doit être entendu par les enquêteurs dans la semaine pour faire avancer l'affaire autour de ces incidents survenus dans la cité phocéenne.