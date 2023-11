Quatre jours après le caillassage du bus de l’OL, l’OM a choisi de rencontre les groupes de supporters marseillais. Une réunion pour faire le point et s’assurer que ces derniers n’avaient rien à voir avec ces incidents.

Ce vendredi, la conférence de presse qui se tiendra au centre d’entraînement de Décines aura pour but de reparler enfin football à l’OL. Il sera question de la réception du FC Metz dimanche (13h). Seulement, cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 risque malgré tout d’être reléguée au second plan suite aux incidents qui ont éclaté avant OM - OL dimanche dernier. Ce sera la première fois que la presse pourra revenir sur ces évènements à Lyon. Les questions devront être encore nombreuses malgré l’annonce du report au 6 décembre et les quatre jours qui se sont depuis écoulés. Mais les faits ont été trop graves pour être aussi facilement mis de côté.

Quand à l’OL, on essaye tant bien que mal de se focaliser sur le match contre Metz, l’OM a choisi de rencontre ses supporters jeudi d’après RMC Sport. Le club marseillais, via Stéphane Teissier, le directeur général, a souhaité revenir sur les incidents de dimanche et informer les leaders de groupes sur les suites de cet OM-OL reporté. Il a été question de sécurité notamment en vue de la venue de Lille samedi à Marseille, mais aussi de la responsabilité ou non des groupes de supporters dans le caillassage du bus de l’OL.

Dès dimanche, les leaders des Winners au sein même du Vélodrome avaient condamné les agissements et annoncé que cela avait été l’œuvre d’indépendants. Une version qui aurait été confirmée jeudi lors de la réunion. Les dirigeants de l’OM sont ressortis de cette réunion, convaincus que les groupes de supporters ne sont pas responsables, que rien n’avait été prémédité de leur côté.