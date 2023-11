OL - Metz : 40 000 spectateurs espérés, des places de 10 à 20€

N’ayant pu jouer dimanche dernier contre l’OM, l’OL va retrouver la Ligue 1 dans quatre jours à Décines contre le FC Metz. Le club espère attirer 40 000 spectateurs malgré l’horaire (13h).

Habitué des matchs du dimanche cette saison, l’OL va malgré tout délaisser la case de 20h45 ce dimanche pour un horaire bien plus matinal pourrait-on dire. Après l'annulation du match contre l’OM il y a trois jours, les Lyonnais vont retrouver la Ligue 1 avec la réception du FC Metz à Décines. Ce rendez-vous de la 11e journée a été fixé à 13h et ce n’est pas vraiment l’horaire rêvé pour attirer les foules. Pourtant, ce match contre les Grenats est capital dans la course au maintien entre le 18e et le 16e. A quatre jours de ce nouveau rendez-vous au Parc OL, le troisième en moins d’un mois, le club lyonnais mise sur une affluence autour des 40 000 spectateurs.

L’horaire n’aide pas à faire le plein et la situation sportive l’en empêche de toute façon mais l’OL mise sur des tarifs abordables (10 à 20€) pour séduire les familles et les plus indécis en ce dernier jour des vacances scolaires. Et si les récents évènements à Marseille avaient également créé un élan de soutien envers cette formation et Fabio Grosso ? L’hypothèse est plausible même si depuis le début de la saison, le Parc OL joue son rôle de 12e homme bien que n’étant pas à guichets fermés.