Rayan Cherki face à Melvin Bard lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Ayant toujours cette capacité à déstabiliser les adversaires par le dribble, Rayan Cherki est l’un de ceux qui tentent le plus en Europe parmi les moins de 23 ans. Seulement, avec aucune action décisive et un temps de jeu en baisse à l'OL, l’impression visuelle est tout autre.

C’est le paradoxe qui l’entoure depuis ses débuts en professionnels. Doté d’une qualité technique hors du commun, Rayan Cherki agace tout autant qu’il régale. Enfin quand il arrive à se montrer décisif. En 2023-2024, cela n’a pas encore été le cas avec l’OL puisqu’après neuf matchs, le meneur affiche aucune passe ni but dans cet exercice. Pour un joueur évoluant dans un rôle axial, cela fait forcément tâche.

Pourtant, dans le classement dévoilé par l’Observatoire du football CIES cette semaine, Cherki fait partie des meilleurs U23 d’Europe dans sa capacité à éliminer. Avec 5,3 dribbles tentés par matchs, le Lyonnais fait partie du top 10 dans les cinq grands championnats. Néanmoins, au contraire des autres joueurs présents, il n’a donc pas réussi à traduire cette prise de risque par une action décisive…

À qui la faute ? Au joueur ? À Fabio Grosso ? L’entraîneur italien avait décidé de se passer de Rayan Cherki pour le déplacement à Marseille avant que le match ne soit annulé. Un choix fort dans la lignée de ce que l’on peut voir depuis son arrivée à la mi-septembre. Avec Grosso, le meneur a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil.

Il y a bien eu deux titularisations sur quatre matchs, mais avec une moyenne de 27 minutes, difficile de voir une confiance aveugle accordée par Grosso à son jeune joueur. Et quand bien même Cherki affichait 87 minutes de moyenne en temps de jeu lors des cinq premiers matchs de la saison sous Laurent Blanc et Jean-François Vulliez, son rendement n’avait pas été plus productif en terme statistique. Savoir si Cherki est Grosso-compatible ne serait donc pas la question à se poser...