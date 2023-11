Futur membre de la cellule de recrutement de l’OL, Mathieu Seckinger avait dévoilé le rôle et les prérogatives d’un scout, lui qui est passé par Manchester United et l’OM.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. À l’OL, l’oiseau se nomme Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule du recrutement. Arrivé en juin dernier, le Français commence à assembler les pions autour de lui afin de constituer un département à son image. Après avoir travaillé avec Michel Rouquette, Alain Cavéglia et Alexandre Jeannin durant l’été, Matthieu Louis-Jean a décidé de se séparer de ces trois recruteurs comme annoncé par Olympique-et-Lyonnais. À ces trois départs, trois arrivées donc avec Mathieu Seckinger, Thomas Maurin et Omar Sciolla selon les informations de L’Équipe. Tous trois ont travaillé à un moment ou un autre avec Louis-Jean, que ce soit à Manchester United ou à l’OM.

"Une vision à l’instant T, mais aussi à moyen/long terme"

Cette restructuration de la cellule de recrutement de l’OL va dans le sens voulu par John Textor enclin à miser sur la date et le scouting. Va-t-il y avoir une révolution cet hiver ? Avant même d’être annoncé comme futur "Senior Scout" de l’OL, Mathieu Seckinger était revenu sur ce rôle et celui de la cellule de recrutement, notamment face aux désirs des coachs.

"Le maître mot d’une cellule de recrutement, c'est : anticiper. Anticiper, même lorsqu’il n’y a pas de demande précise. De manière générale, tout peut aller très vite dans le football, avec la pression des résultats et les attentes, a-t-il décrit dans un entretien au site Nosotros. Du jour au lendemain, on peut vous dire 'voilà, tout ce que vous avez ressorti comme joueurs potentiels ne correspond plus, parce que le coach va changer de système ou celui-ci va être remplacé'. Si tout cela n’a pas été anticipé, c’est très compliqué."

Passé par l’OM ces derniers mois, Seckinger estime que son travail "était de répondre aux attentes du coach et de la direction, mais que nous devions aussi anticiper les changements potentiels." L’anticipation, un mot qui semble avoir fui l’OL ces dernières années en matière de recrutement…