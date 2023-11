Ce dimanche (13h), l’OL reçoit le FC Metz. Le duel entre la lanterne rouge et le 16e de Ligue 1 vaut cher dans la course au maintien.

L’espoir d’une première victoire. Vendredi en conférence de presse, Fabio Grosso n’a pas manqué de croire à un renouveau dimanche au Parc OL. Après les évènements survenus à Marseille, l’entraîneur lyonnais espère que l’unité affichée durant la semaine se retrouvera sur le terrain contre Metz dans les prochaines heures. À la recherche d’un premier succès après neuf matchs, l’OL compte sur la venue du 16e du championnat pour enclencher cette dynamique. Il faut dire que les Messins représentent une proie idéale avec quatre défaites et un nul en Ligue 1. "Pour l’instant, on doit insister dans un domaine : la participation totale dans le travail et dans l’investissement, mais aussi, je ne sais pas si le mot est beau ou pas, dans le fait se bagarrer encore et encore plus… On peut compter là-dessus aujourd’hui", a déclaré Lazslo Bölöni en conférence de presse.

Metz veut "augmenter (sa) façon de se bagarrer"

Entre le 16e et la lanterne rouge, c’est un duel de formations malades. Néanmoins, voir Metz lutter pour le maintien est bien plus logique que de voir l’OL à la dernière place. Seulement, le prestige de l’équipe ne suffit plus aujourd’hui et les Lyonnais vont devoir se retrousser les manches dimanche (13h) devant plus de 40 000 spectateurs attendus au Parc OL. Mais ne comptez pas sur Bölöni pour s’apitoyer sur le sort de l’OL. "J’ai tellement de problème avec notre propre début de saison que je ne m’occupe pas de celui de nos adversaires. Mais je ne crois pas me tromper en disant que Lyon n’est pas à sa place. Cela dit, je pense uniquement à mon équipe et comment on va pouvoir augmenter notre façon de se bagarrer contre eux. C’est ça qui m’intéresse."