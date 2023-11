OL : Wendie Renard n’a récolté qu’un point au Ballon D’or

La capitaine de l’OL et de l’équipe de France, Wendie Renard. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Malgré trois titres avec l’OL et un quart de finale de Coupe du monde avec l’équipe de France, Wendie Renard n’a pas convaincu le jury du Ballon d’Or. Avec un seul point, la capitaine lyonnaise a fini 26e.

A chaque édition, le Ballon d’Or est sujet à polémique en tout genre. En voyant gagner Aitana Bonmati, la milieu de l’Espagne et du FC Barcelone, personne n’a crié au scandale tant elle était favorite pour succéder à Alexia Putellas. Avec seulement deux représentantes dans cette édition 2023, la France savait qu’elle n’allait pas avoir de grandes chances de bien figurer, mais à Lyon, la 26e place de Wendie Renard a quelque peu surpris. Quart de finaliste de la Coupe du monde avec les Bleues, la capitaine avait réussi à faire un triplé national avec la D1 féminine, la Coupe de France et le Trophée des championnes en septembre. Néanmoins, le manque de réussite à l’échelle européenne et mondiale semble lui avoir porté préjudice. Mais de là à la voir finir à la 26e place…

Ce samedi, L’Équipe a dévoilé les votes des jurés pour ce Ballon d’Or féminin et Wendie Renard n’a fini qu’avec un seul point. Seule Debinha, Jill Roord et Daphne van Domselaar ont fait moins bien que la Fenotte avec un zéro pointé. Cette dernière peut d'ailleurs remercier la journaliste française de L’Équipe qui l’a intégré dans son top 5 autrement Wendie Renard aurait également fait chou blanc. De son côté, Kadidiatou Diani, 14e du classement, a récolté douze points.