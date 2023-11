Ce samedi (18h), la réserve de l’OL reçoit l’US Feurs sur le terrain Gérard Houllier. Deux semaines après la défaite frustrante (1-0) contre Chassieu-Décines, les Lyonnais veulent signer une troisième victoire cette saison.

Il y a deux semaines, l’OL n’a pas vraiment réussi à se montrer dangereux chez les voisins de Chassieu-Décines. Seulement, à défaut de pouvoir mettre le feu sur le but adverse, la réserve aurait accueilli avec sourire le point du match nul même face à une formation en bas du tableau. Mais ce désir a volé en éclats à une minute de la fin avec un but de Clément Etchebar et un vrai sentiment de frustration à l’OL. Ayant fait relâche le week-end dernier en N3 malgré un match amical gagné (2-3) à Gueugnon, les joueurs de Gueïda Fofana retrouvent le championnat ce samedi à Décines. Pour ce 7e rendez-vous de la saison, les Lyonnais reçoivent l’US Feurs.

Sur le papier, l’opposition doit permettre à la réserve de croire à une troisième victoire cette saison. Le club de la Loire est 12e de la poule K, n’affiche de cinq points au compteur et reste sur deux défaites et un nul. Seulement, les derniers mois ont montré que rien n’était acquis sur le terrain pour les joueurs de Gueïda Fofana. Néanmoins, dans sa recherche d’une victoire contre un club "adulte", l’entraîneur lyonnais peut voir en la venue de l’US Feurs un moyen d’y remédier avant un déplacement en Haute-Loire contre le FC Espaly, le 11 novembre.