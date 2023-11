Ayant lancé ses appels d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 en octobre, la LFP affirme avoir reçu "de nombreuses offres" pour ceux à l’international.

La Ligue 1 serait-elle finalement plus vendeuse à l’étranger qu’en France ? Ces dernières semaines, c’est un camouflet qui est tombé sur la tête de la LFP avec les appels d’offres pour les droits TV du championnat de France qui n’ont pas trouvé preneur dans l’Hexagone. A l’international, le cas serait bien différent si l’on en croit le communiqué de la Ligue, jeudi. "Suite au lancement de la consultation relative aux droits internationaux de Ligue 1, Ligue 2 et du Trophée des Champions, plus d’une centaine d’agences et diffuseurs ont retiré un dossier de candidature. LFP Media a reçu de nombreuses offres portant sur un ou plusieurs territoires. Une période d’analyse commence dès à présent devant permettre aux équipes de LFP Média d’identifier les meilleures opportunités et préparer la suite appropriée à donner au processus de commercialisation."

Actuellement détenus beIN Sports, ces droits TV internationaux rapportent près de 80 millions d’euros annuels à la LFP. Cette dernière miserait sur un chiffre allant jusqu’à 200 millions d’euros pour la période 2024-2029 afin de combler en partie la mauvaise surprise des droits en France. Alors qu’il tablait sur un milliard d’euros de droits TV pour les cinq prochaines saisons, Vincent Labrune a dû se faire une raison. Avec des lots qui vont se vendre au gré à gré avec les diffuseurs français intéressés, le milliard ne sera pas atteint. L’international pourrait donc limiter cet accroc.