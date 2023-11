OL Futsal : une place de leader à confirmer à Vénissieux

Vainqueur de Vaulx-en-Velin il y a deux semaines, l’OL Futsal en a profité pour prendre la première place du classement. Après un week-end de pause, les Lyonnais affrontent le FC Vénissieux ce samedi (19h30).

C’est dans la peau d’un leader que les joueurs de l’OL Futsal ont passé le week-end dernier au chaud. Vainqueur du FC Vaulx-en-Velin le 21 octobre dernier (9-2), les Lyonnais ont profité de la défaite surprise de l’ALF sur son terrain contre l’AS Saint-Priest pour prendre les commandes de la poule de R1. Avec un sans-faute depuis le début de la saison (5 victoires en 5 matchs), les hommes de David Touré sont bien lancés vers leur objectif qu’est la montée. Mais il reste encore beaucoup de matchs et le plus dur commence peut-être avec ce statut de leader.

L’OL l’étrennera pour la première fois ce samedi au Gymnase Ostermeyer à 19h30. Les Lyonnais ont en effet rendez-vous dans l’enceinte du FC Vénissieux pour la 6e journée de ce championnat R1 de futsal. Sixième, le club vénissian compte malgré tout un match de moins, contre Limonest troisième, et pourrait donc se recoller à l’OL en cas de double succès. Les coéquipiers de Mathieu Salamand, venu sur le plateau de TKYDG en début de saison, ont eux un tout autre scénario en tête.