Christiane Endler lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour le choc de la 6e journée de D1 féminine, Sonia Bompastor a convoqué un groupe de 20 joueuses. Daniëlle van de Donk n’est pas du voyage tandis que Christiane Endler, Ellie Carpenter et Dzsenifer Marozsan font leur retour.

Vendredi, elle se satisfaisait de pouvoir compter sur tout son groupe en ce retour de trêve internationale. Sans blessure à noter, Sonia Bompastor allait forcément devoir faire des choix parmi les joueuses qui feront le déplacement vers la capitale pour affronter le Paris FC dimanche (21h). À la lecture de la liste communiquée par l’OL ce samedi, Daniëlle van de Donk semble en faire les frais, même si l’entraîneure lyonnaise avait laissé entendre qu’elle pourrait faire reposer certains éléments ayant beaucoup joué avec leur sélection. Ce fut le cas de la Néerlandaise qui a joué quasi l’intégralité des deux matchs des Pays-Bas.

Si la meneuse sera absente pour le choc contre le Paris FC, l’OL peut compter sur trois retours par rapport au dernier match à Reims il y a deux semaines. Libérées par le club lyonnais pour rejoindre plus tôt leur sélection, Christiane Endler, qui a pris sa retraite internationale, et Ellie Carpenter sont bien retenues pour dimanche. C’est également le cas de Dzsenifer Marozsan qui avait fait les frais des choix de Bompastor en Champagne et regarder de loin la victoire de l'OL.

Le groupe de l’OL contre le Paris FC : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Renard - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan - Becho, Diani, Hegerberg, Le Sommer