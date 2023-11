Textor (OL) en rajoute une couche à Botafogo

Au lendemain d’accusation de corruption à l’encontre de la Confédération brésilienne et d’une potentielle action en justice de cette dernière, John Textor a réagi dans un communiqué. Le patron d’Eagle Football est loin d’avoir apaisé les tensions.

Les supporters de l’OL n’en sont pas revenus de leurs yeux jeudi au moment de regarder la vidéo qui faisait le buzz sur les réseaux sociaux. Ils ont pu voir un John Textor hors de lui du côté de Rio de Janeiro après la défaite de Botafogo face à Palmeiras. Bien loin de l’image plutôt lisse qu’il laisse transparaitre en France au moment de ses venues. Décontenancé d’avoir vu son club perdre après avoir mené 3-1 jusqu’à dix minutes de la fin, John Textor a utilisé les grands mots pour qualifier l’arbitrage de la soirée. "C'est la faute des arbitres, c'est de la corruption, s'est-il emporté. Cela doit changer, ces arbitres doivent démissionner demain matin. Pour le bien du football. Mettez-moi des amendes, suspendez-moi, mais c’est mon stade, je serai toujours ici." Face à ces déclarations et à la demande de démission du président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, la Confédération brésilienne réfléchit à la possibilité d’attaquer en justice l’Américain.

"Je suis là pour mettre le feu"

Risquant jusqu’à 90 jours de suspension d’après les médias brésiliens, John Textor n’a pas gardé sa langue dans la poche face à ces accusations. Quand les supporters de l’OL auraient aimé le voir bien plus entreprenant face aux incidents qui ont touché le club lyonnais et Fabio Grosso dimanche à Marseille, le propriétaire d’Eagle Football a remis un peu d’huile sur le feu face à la situation de Botafogo dans un communiqué publié sur son site. "Je suis profondément et passionnément immergé dans les communautés auxquelles je sers… Et mon amour pour les Brésiliens devient plus fort chaque jour un peu plus. J’ai été invité ici par des gens de sagesse dans notre gouvernance, pour aider à apporter des changements dans le beau jeu du Brésil… Et je ne reculerai pas quand je serai mis au défi par des personnes de pouvoir qui feront n’importe quoi, diront n’importe quoi, pour rester accroché au pouvoir. Nous sommes BOTAFOGO. Je suis là pour mettre le feu."

Une déclaration incendiaire et d’amour dans le même temps qui risque de créer quelques remous entre Rhône et Saône.