OL : Grosso a dirigé sa première séance de la semaine ce vendredi

Présent depuis mardi au centre d’entraînement de Décines, Fabio Grosso était avant tout spectateur. Ce vendredi, il a dirigé sa première séance, à deux jours de la réception de Metz.

Ça le démangeait et il a repris ses bonnes habitudes qu’il a depuis son arrivée à Lyon. Arrivé avec son staff bien avant les joueurs, Fabio Grosso a rapidement pris un ballon, enchaîné les jongles, avant de chercher un partenaire avec qui faire des passes. Puis ses ouailles sont arrivées sur le terrain 2 du centre d’entraînement et le coach a passé la main, comme c’est toujours le cas depuis son arrivée à l’OL, à ses adjoints italiens et à Cédric Uras et Alexandre Fahri pour une mise en route musculaire puis du jeu avec ballon autour d’un toro collectif avec trois joueurs au milieu.

A deux jours du match contre Metz, Fabio #Grosso est bien présent aux côtés de son groupe #OL #OLFCM pic.twitter.com/Ea0wYp72UM — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) November 3, 2023

Après être allé jeter un coup d’œil à l’entraînement des gardiens, Fabio Grosso s’est éclipsé et est descendu en contrebas sur le terrain numéro 1, jouxtant l’entrée au centre. Mais qu’on ne s’y trompe, cette séance de vendredi n’avait rien à voir avec les précédentes de la semaine. Pour la première fois depuis les incidents à Marseille, Grosso a dirigé l’entraînement avant de se présenter à la presse. Une bonne nouvelle à deux jours de la réception du FC Metz au Parc OL.

Tolisso seul absent face à Metz

Après trois séances sous les ordres de Raffaele Longo, les 23 joueurs présents à l’entraînement ce vendredi ont donc retrouvé leurs habitudes avec leur coach. Même si en restant accoudé à la balustrade ces trois derniers jours, Grosso n’était pas bien loin pour observer son groupe. Pas de quoi donc bouleverser ses joueurs, déjà marqués par les évènements à Marseille. "Il a des très bons adjoints à ses côtés. Il a forcément dû être très marqué. Les personnes compétentes autour de lui ont pris le relai. On le sent vraiment concentré et concerné par ce qu’il peut se passer dimanche, a avoué Anthony Lopes ce vendredi en conférence de presse. On le sent déterminé et prêt à en découdre pour ramener les trois points dimanche à Metz."

Faible physiquement mais "comme un volcan à l’intérieur" ces derniers jours, Fabio Grosso peut compter sur un groupe au complet. Avant le dernier entraînement samedi, Corentin Tolisso, suspendu, est le seul forfait déjà acté pour accueillir le club messin.