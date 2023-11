Chargée à titre exceptionnel par Vincent Labrune de juger les faits qui se sont déroulés avant OM - OL, la commission de discipline se réunira mercredi. Elle décidera si elle est compétente ou non pour traiter l’affaire.

Face à la situation exceptionnelle qui s’est déroulée dimanche dernier à Marseille, Vincent Labrune a saisi la commission de discipline en vertu de l'article 4 du règlement disciplinaire de l’instance. L’objectif du président de la LFP est de voir l’instance traiter les incidents survenus avant OM - OL et de potentielles sanctions. Si la commission a mis en instruction les comportements racistes de supporters lyonnais au 22 novembre prochaine, elle se réunira dès mercredi pour étudier ces graves incidents lors de sa réunion hebdomadaire, comme l’a appris L’Équipe. Cela ne veut pas dire que des sanctions seront prononcées pour autant. En effet, le but sera avant tout de savoir si elle se considère compétente ou non pour traiter ce dossier.

Si elle considère pouvoir le faire, cela voudra dire que les incidents qui se sont passés en dehors du Vélodrome relèvent de la responsabilité de l’OM. Le dossier serait alors probablement mis en instruction afin de permettre son analyse et l'éventuelle responsabilité de Marseille. Dans le cas contraire, ce qui serait la tendance, aucune action ne sera engagée contre le club marseillais et le match se tiendra le 6 décembre prochain au Vélodrome comme convenu durant la semaine dans le communiqué de la LFP "dans l'attente d'éléments complémentaires des autorités publiques garantissant les conditions de sûreté et de sécurité optimales pour l'ensemble de ses acteurs et du public."