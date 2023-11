Les négociations s'accélèrent pour la vente de l’OL Reign

Megan Rapinoe lors de Kansas City – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mis en vente par l’OL Groupe face aux conflits d’intérêts avec l’arrivée de Michele Kang, l’OL Reign n’est toujours pas vendu. Néanmoins, la franchise de MLS de Seattle serait très intéressé pour racheter l’affaire.

D'ici à la fin de l’année. C’est la promesse faite par l’OL Groupe, mais aussi la NWSL concernant la vente de l’OL Reign. Avec l’arrivée de Michele Kang dans le conseil d’administration lyonnais et la structure qui va bientôt être mise en place, la franchise américaine ne peut plus rester dans le giron lyonnais. Les tractations durent depuis des mois puisque des offres sont arrivées sur les bureaux d’OL Groupe depuis juin et le dénouement devrait être proche. Selon nos informations, les discussions se seraient accélérées ces derniers temps concernant la vente avec un billet de 50 millions d’euros sur la table. La vente reste malgré tout soumise à l’approbation de la NWSL qui doit valider le dossier du futur acquéreur.

Les Sounders de Seattle intéressés ?

Est-ce que ce dernier sera le club de MLS de Seattle ? C’est ce que semble avancé par le média américain Sportico. L’information n’a pas été confirmée au sein du groupe lyonnais, mais voir les Sounders de Seattle s’immiscer dans la bataille permettrait à l’OL Reign de rester dans la ville de l’État du Washington. Les deux équipes évoluent d'ailleurs au sein même du Lumen Field. En attendant un dénouement final à cette cession, l’OL Reign a un autre rendez-vous important dans les prochaines heures. Pour la troisième fois de son histoire, la franchise est en finale de NWSL. Face à Gotham, elle pourrait décrocher son premier titre pour la dernière de Megan Rapinoe.