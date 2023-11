OL Académie : le programme du week-end

Encore un week-end chargé pour les équipes de l’OL Académie avant une pause internationale. Zoom sur les rencontres de ce week-end du 11 novembre.

Après un dernier week-end avec aucune victoire au compteur, les équipes de l’OL Académie espèrent bien remédier à ça en ce week-end de commémoration du 11 novembre. Une fois de plus, l’ensemble des équipes seront sur le pont, et ce, dès samedi avec les deux réserves. Après avoir mordu la poussière pour la deuxième fois de suite en championnat contre l’US Feurs (0-2), les joueurs de Gueïda Fofana se déplacent en Haute-Loire pour affronter Espaly. Encore un match compliqué sur le papier puisque les joueurs du 43 pointent à la 6e place avec 11 points.

Ce n’est finalement que trois de plus que l’OL, mais le club lyonnais est toujours incapable de s’imposer face à une autre équipe qu’une réserve dans ce début de saison… Et si ce samedi était la bonne ? Pendant que ses homologues masculins se déplaceront en Haute-Loire, la réserve féminine ira à Clermont à la même heure samedi (18h). Défaites à domicile la semaine dernière, les Fenottes auront fort à faire en Auvergne. Le Clermont Foot est actuellement deuxième de la poule B de la D3 féminine.

Encore un gros morceau pour les U17

Les réserves toutes sur le pont samedi, le dimanche sera réservé aux équipes de jeunes de l’OL avec un seul match du côté de Meyzieu. Après le derby perdu la semaine dernière contre Saint-Etienne, leader du groupe, les U17 lyonnais sont de retour à la maison pour une affiche qui s’annonce tout aussi corsée. Après le leader stéphanois, c’est son dauphin qui débarque entre Rhône et Saône dimanche à 11h. Face au Gazélec Ajaccio, les joueurs de Mohamed Chacha peuvent recoller à leur adversaire de jour, qui ne pointe qu’à trois longueurs. Preuve que tout peut aller très vite dans cette poule D du championnat national.

Les U17 étant les seuls à jouer à domicile ce week-end, cela veut donc dire que les deux équipes U19 évolueront loin de leurs bases. Il faudra en effet regarder du côté de l’Est. Les joueurs de Jérémie Bréchet, battus à la surprise générale le week-end dernier, se déplacent à Sochaux pour y affronter le FCSM, septième avec 13 points. L’OL est toujours deuxième du championnat, mais a vu Auxerre s’envoler en raison de ces prestations fluctuantes.

De résultats pas à la hauteur, il en est aussi question pour les U19 féminines. Intraitables en début de saison, elles restent sur une défaite et un nul avant de se rendre à Strasbourg. Avec un match en moins, les Lyonnaises ont toujours leur destin entre les mains, mais pour la confiance, une victoire chez l’avant-dernier ne serait pas de refus.