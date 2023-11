Une collecte de sang organisée le 20 novembre au Parc OL

Pour la 6e année consécutive, l’OL Fondation s’associe avec l’EFS pour une collecte de sang organisée au Parc OL. Le lundi 20 novembre, il sera possible de donner son sang pour la bonne cause.

Donner pour sauver des vies. C’est le slogan de l’Établissement Français du Sang afin de sensibiliser un maximum de Français au don du sang. En Auvergne-Rhône-Alpes, 1400 dons sont nécessaires chaque jour mais les donneurs sont de moins en moins nombreux. Pour la sixième année consécutive, l’EFS et l’OL Fondation ont choisi de s’associer pour organiser une journée spéciale de don. Cette année, la possibilité de donner son sang pour sauver des vies se tiendra le lundi 20 novembre du côté du Parc OL.

La collecte de sang se tiendra de 9h à 14h et de 15h30 à 19h30 au Salon H-Expérience de l’enceinte décinoise et qui est accessible par la porte N. Pour participer à cette bonne action, réalisable six fois par an pour les hommes et quatre fois pour les femmes, il suffit d’aller s’inscrire en cliquant sur le lien suivant : dondesang.efs.sante.fr. Il reste encore 137 places disponibles.