Slavia Prague - OL : une arbitre grecque au sifflet ce mardi (21h)

À Prague, l’OL fait son entrée en lice en Ligue des champions ce mardi (21h). Ce premier rendez-vous contre le Slavia sera arbitré par la Grecque Eleni Antoniou.

C’est enfin l’heure. Malgré huit titres de championnes d’Europe, l’OL n’est pas rassasié et il existe "toujours cette petite excitation", selon Wendie Renard, avant de lancer une nouvelle campagne. Pour celle de 2023-2024, le début des hostilités aura lieu à Prague ce mardi pour affronter le Slavia. Ce n’est pas la première fois que les deux formations s’affrontent en Ligue des champions. Elles avaient déjà croisé le fer en 2016 à l’occasion des quarts de finale avec notamment un festival lyonnais à l’aller (9-1).

Sept ans plus tard, le Slavia Prague et l’OL se fo@nt de nouveau face dans un match qui sera arbitré par une Grecque. Le corps arbitral ne sera pas 100% grec, mais Eleni Antoniou pourra compter sur ses compatriotes, Georgia Komisopoulou comme assistante et Eirini Pingiou comme 4e arbitre. La Chypriote Polyxeni Irodotou complète l’équipe autour d’Antoniou.