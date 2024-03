Ligue 1 : Alexandre Lacazette, 3e meilleur buteur encore en activité

L’attaquant de l’OL, Alexandre Lacazette (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

A nouveau buteur vendredi à Toulouse (2-3), Alexandre Lacazette continue d'écrire sa légende. Il est le 3e meilleur réalisateur de Ligue 1 encore en activité.

Même en n'étant pas à 100%, revenant de blessure et malade, Alexandre Lacazette ne perd pas son instinct de buteur. Vendredi face à Toulouse (2-3), c'est lui qui a lancé l'OL vers la victoire en ouvrant la marque, même si les Toulousains ont repris l'avantage au retour des vestiaires. Le capitaine rhodanien était lui sur le banc, remplacé par Gift Orban à la pause.

Avec ce nouveau but, le 140e de sa carrière dans le championnat de France, il continue de démontrer sa capacité à transformer la moindre occasion. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si au classement des réalisateurs encore en activité en Ligue 1, il occupe le troisième rang, et ce, malgré cinq années en Angleterre (Arsenal).

Mbappé loin devant la concurrence

Devant lui, on retrouve Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), qui, bien que plus jeune, cumule déjà 188 réalisations en y ajoutant celles avec Monaco au début de sa carrière. L'ASM, justement, est représentée par Wissam Ben Yedder (156), même si l'avant-centre vit une période plus délicate dernièrement.

Derrière le Lyonnais, l'inusable Kévin Gameiro (Strasbourg) est toujours-là, ayant marqué pour la 100e fois dans l'élite le week-end dernier face à Nantes. Le reste du top 10 est complété par Gaëtan Laborde (Nice, 76), Wahbi Khazri (Montpellier, 74), Jonathan David (Lille, 67), l'ancien joueur de l'OL, Martin Terrier (Rennes, 59), Rémy Cabella (Lille, 58) et Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, 52).