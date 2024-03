A la fête à l’OL, Textor vire encore un coach à Molenbeek

John Textor, nouveau propriétaire de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Comme à l’OL, les entraîneurs se succèdent à Molenbeek. Après seulement cinq matchs, Bruno Irles a été démis de ses fonctions alors que le club belge doit jouer les play-down pour le maintien.

Un seul entraîneur depuis quatre mois, l’OL a réussi à trouver une certaine stabilité avec Pierre Sage. L’entraîneur lyonnais a réussi à convaincre John Textor et la direction du club de lui laisser sa chance jusqu’à la fin de la saison. Les résultats parlent pour le moment en sa faveur avec peut-être une possible de titre dans les prochaines semaines en cas de qualification pour la finale de la Coupe de France. Cette stabilité, le RWD Molenbeek aurait également aimé la connaitre sur ses dernières semaines alors que son avenir dans l’élite belge est plus que jamais incertain.

OL, Botafogo, Molenbeek... Même combat

Après avoir viré le coach de la remontée juste avant la reprise du championnat l’été dernier, John Textor avait choisi de miser sur Claudio Caçapa, auteur d’un intérim réussi à Botafogo. L’expérience de l’ancien adjoint de l’OL n’a pas été un franc succès et il s’est retrouvé débarqué à la mi-février, remplacé par Bruno Irles. Accompagné de Jérémy Clément, l’entraîneur français n’a pas fait de miracle et après cinq matchs, il a, lui aussi, fait les frais de l’impatience de John Textor. En même temps qu’il profitait des matchs à l’OL Académie durant le week-end, l’Américain a renvoyé Irles et promu Yannick Ferrera. Ce dernier a pour mission de maintenir le RWD Molenbeek en Jupiler League à l’issue des play-down qui débutent le 6 avril prochain.