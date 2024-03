OL - Mercato : un club italien prêt à faire une offre pour Cherki ?

En fin de contrat avec l’OL en juin 2025, Rayan Cherki est à la croisée des chemins dans son club formateur. L’Atalanta Bergame serait prêt à l’attirer en Serie A durant l’été prochain.

Son entrée contre Toulouse il y a dix jours a relancé l’éternel débat. Avec un but et une passe, Rayan Cherki a-t-il enfin compris les messages passés par Pierre Sage et Thierry Henry et peut-il revenir titulaire lors d’OL - Reims, samedi ? Actuellement avec les Espoirs français, le joueur offensif s’est illustré également lors de son entrée avec les Bleuets, mais son cas reste un sujet de débat entre Rhône et Saône. Aussi bien chez les supporters qu’au sein de la direction. Avec un contrat qui se termine en juin 2025 et un salaire déjà parmi les meilleurs de l’effectif, Cherki est à la croisée des chemins à l’OL et un départ durant l’été est plus qu’envisageable. En cas de belles offres, il ne devrait pas être retenu, afin de ne pas le voir partir libre un an plus tard.

Quelle est sa vraie valeur marchande ?

Quand sa valeur était assez haute à l’été 2023, ce ne devrait pas forcément être le même cas dans quatre mois. Aussi bien à cause de sa situation contractuelle que de ses performances individuelles (3 buts et 5 passes en 29 matchs). L’OL devrait être loin des 30 millions d’euros un temps espéré. D’ailleurs, selon la Gazzetta dello Sport, un courtisan se serait déjà déclaré avec l’Atalanta Bergame. Et le moins qu’on puisse dire est que le club italien ne semble pas prêt à faire à une offre démesurée pour Cherki. Il serait question de 15 millions d’euros pour l’heure, soit la moitié de ce qui était attendu il y a encore dix mois par le club lyonnais. Mais peut-être que la concurrence pourra pousser ce montant vers le haut…