Après France - Allemagne, Nagelsmann a assisté à OL - ASSE

Au lendemain de la victoire contre la France, l’Allemagne s’est offert un décrassage au centre d’entraînement de l’OL. Le sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, en a profité pour passer une tête pour le derby U17.

Voir John Textor et Pierre Sage dans la tribune du terrain Gérard Houllier n’était pas une surprise. L’information avait fuité la veille du derby U17 et les supporters de l’OL ont donc profité de l’occasion pour enchaîner les photos avec le propriétaire et le coach lyonnais. Mais il y avait bien un invité surprise pour ce derby entre les jeunes de Jordan Gonzalez et l’AS Saint-Etienne (2-0). Dans une posture bien plus discrète et bien loin des supporters, Julian Nagelsmann a observé la rencontre du championnat U17 aux côtés de l’un de ses adjoints. Pourquoi une telle présence ?

Photos entre joueurs allemands et féminines de l'OL

Que les dirigeants de l’OL se rassurent, l’ancien coach du Bayern Munich n’était pas là pour venir piquer un joueur de l’Académie. Quelques heures après que l’Allemagne a pris le meilleur sur la France au Parc OL (0-2), la sélection allemande a profité des installations de l’OL pour une séance de décrassage et d’entraînement à Décines. L’occasion donc de faire quelques mètres pour voir de plus près ce qu’il se fait au sein de l’OL Académie et pour certains joueurs de faire des photos avec les féminines de l’OL, elles aussi présentes au centre d’entraînement dimanche matin après leur victoire à Lille samedi (0-7).