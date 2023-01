Bakary Koné (ex-OL) raccroche les crampons

Hubert Fournier et Bakary Koné (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Passé entre Rhône et Saône entre 2011 et 2016, Bakary Koné a disputé 141 matchs avec l’OL. A 34 ans, le défenseur central a décidé de mettre un terme à sa carrière.

Avant le "Général Lacazette", il y a eu le "Général Koné" à l'OL. Seulement, Bakary Koné a décidé de ranger crampons et habits comme l’a confirmé une source proche de la sélection du Burkina Faso à des médias africains. A 34 ans, le natif de Ouagadougou a choisi de prendre sa retraite sportive. Passé entre 2011 et 2016 par l’OL, le défenseur central burkinabé avait disputé 141 matchs avec le club lyonnais.

Un parcours chez les septuples champions de France qui aura été fait de haut et de bas avec notamment un titre en Coupe de France et un Trophée des champions en 2012. Poussé vers la sortie en 2016, Koné avait tenté de rebondir à Malaga, habitué des soirées européennes. L’aventure espagnole a tourné court avec seulement 7 rencontre avant un retour en Ligue 1 en prêt à Strasbourg puis trois expériences mitigées en Turquie, Russie et en Inde. International burkinabé, Bakary Koné avait porté le maillot de la sélection nationale à 81 reprises.