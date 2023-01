D1 féminine : Clémence Goncalves au sifflet d’OL - Montpellier

Pour la 13e journée de championnat, l’OL retrouve son public samedi (21h). Les Fenottes reçoivent Montpellier avec Clémence Goncalves au sifflet.

Le temps commençait à être long pour les supporters des Fenottes ne pouvant faire les déplacements. Depuis le nul ayant entraîné la qualification en quarts de Ligue des champions le 22 décembre, l’OL n’avait toujours pas retrouvé ses quartiers décinois depuis la reprise. Après un voyage à Rodez et à Soyaux, ce sera déjà chose faite avec un retour sur la pelouse du terrain Gérard Houllier samedi soir (21h) pour la 13e journée de D1 féminine. Pour ce retour à Décines, les Lyonnaises s’offrent un choc contre Montpellier, qui a repris la troisième place au classement au Paris FC suite à la contreperformance du club francilien contre Fleury (0-2).

Ce duel entre l’OL et le MHSC sera le premier sur les sept prochains jours puisque les coéquipières de Marion Torrent seront de retour à Lyon le 29 janvier pour la Coupe de France. En attendant, les Fenottes comptent bien garder la cadence du PSG, qui jouera dès vendredi soir. Pour ce dernier match de la 13e journée, Clémence Goncalves sera au sifflet. Elle sera assistée par Clothilde Brassart et Violette Le Chevert. Ce sera la 3e fois de ls saison que Clémence Goncalves arbitrera les Fenottes après Bordeaux, en octobre, et Dijon fin novembre.