OL - Académie : deux jeunes Irlandais à l’essai en réserve

Pendant que le mercato s’anime chez les professionnels, deux jeunes joueurs venus d'outre Manche ont investi le vestiaire de la réserve. Billy Vance et Lewis Tosh s’entraînent avec le groupe de Gueïda Fofana depuis le début de la semaine.

Quand le club est en fusion avec l’équipe première et la fin du mercato, la réserve prépare elle son prochain rendez-vous en National 2. Après la victoire à Sète vendredi dernier, Gueïda Fofana et ses joueurs peuvent avoir le sourire et compte bien confirmer leurs bonnes dispositions lors du derby contre Lyon La Duchère. Le rendez-vous n’est que le 4 février ce qui a permis à la réserve d’accueillir deux jeunes joueurs depuis le début de la semaine. L'Irlandais Billy Vance et le Nord-Irlandais Lewis Tosh sont en effet à l’essai depuis lundi et prennent part aux entraînements avec les coéquipiers de Mohamed El Arouch.

Un latéral gauche et un ailier gauche

Pour le premier cité, membre de la génération 2003, il est un ailier gaucher au sein de l’University College Dublin et est international irlandais dans les sélections de jeune. Comme Vance, Lewis Tosh (18 ans) est lui aussi suivi par de nombreux clubs en Europe mais évolue au poste de latéral gauche à Limavady United depuis l’été 2022. Le Nord-Irlandais et l’Irlandais vont tenter de transformer l’essai durant cette semaine.