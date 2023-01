OL - Mercato : Aulas réagit à l’intérêt du PSG pour Rayan Cherki

Rayan Cherki lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quelques minutes après l’information selon laquelle le PSG aurait lancé les hostilités concernant Rayan Cherki, Jean-Michel Aulas est sorti du silence. Le président de l’OL assure que le jeune joueur fait partie du projet lyonnais.

L’actualité est plus que jamais chaude autour de l’OL en cette fin de mercato. Quand Jeff Reine-Adelaïde a été recalé par le FC Séville, Karl Toko-Ekambi ou encore Malo Gusto attendent que le club lyonnais trouvent des accords avec les courtisants pour faire leurs valises. Qu’en sera-t-il pour Rayan Cherki ? Enfin titulaire dans son club formateur, le jeune joueur offensif a vu le PSG venir aux renseignements auprès de l’OL pour une possible arrivée hivernale en remplacement de Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton.

"Cherki fait partie du projet"

A en croire L’Equipe, le club lyonnais n’aurait pas forcément fermé la porte malgré une première offre qui n’aurait pas été suffisante. Il n’a pas fallu bien longtemps pour voir Jean-Michel Aulas réagir à cette information qui a fait lever les poils des supporters lyonnais. Face à une maison qui brûle, le président lyonnais est sorti du silence sur les réseaux pour rassurer l’environnement lyonnais, assurant que "Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet, le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi, mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout." Entre les paroles et les actes, le fossé est grand. Il reste sept jours pour voir si Rayan Cherki fait bien partie du projet.