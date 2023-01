Parti de l’OL en 2019, Bruno Genesio a fait le deuil de son aventure lyonnaise. Néanmoins, l’actuel coach de Rennes regrette certaines erreurs et certains moments autour du club envers lui.

Cela fait trois ans qu’il est parti et pourtant la relation entre Bruno Genesio et l’OL est toujours bien présente. Formé au club, l’entraîneur français aura toujours l’OL dans la peau mais c’est bien son aventure sur le banc lyonnais qui fait le plus parler. Promu en décembre 2015, Genesio a connu une part de réussite avec notamment une demi-finale de Ligue Europa ou de Coupe de France et des qualifications en Ligue des champions. Malgré tout, l’aventure n’a pas été un long fleuve tranquille jusqu’en 2019, bien au contraire. Chahuté par ses choix et finalement son étiquette de "pur produit lyonnais", Bruno Genesio n’a jamais vraiment fait l’unanimité dans son club de coeur. Une certaine injustice selon lui.

"J'avais l'impression que j'étais le bouc-émissaire, a-t-il déploré sur RMC. Même quand il pleuvait à Lyon, c'était de ma faute. C'est allé très loin, alors que dans les résultats étaient corrects dans l'ensemble. (...) J'ai fait trois ans et demi, avec trois qualifications en Ligue des champions sur les quatre années. Dans l'ensemble, on a rempli les objectifs demandés. Il y a bien sûr des regrets. Mais quand je repense à tout ça, c'est une période qui m'a beaucoup aidé dans mon métier et dans ma vie d’homme."

"Le ressenti des gens était l'inverse"

Estimant être dans le viseur des suiveurs quotidiens de l’OL pendant ses trois ans et demi sur le banc lyonnais, Bruno Genesio a finalement appris à faire le deuil de cette aventure, bien qu’il revienne souvent dessus. S’il regrette une certaine attaque populaire, l’entraîneur français concède avoir aussi fait des erreurs dans certains choix sportifs mais aussi dans sa communication avec "le ressenti des gens qui était complètement l'inverse de ce que je voulais faire passer. Très souvent, on m'a fait passer pour une pleureuse, pour quelqu'un qui ne se remet pas en question, alors que je me remets en question tous les jours." Ces erreurs lui ont permis d’évoluer comme coach et Bruno Genesio savoure aujourd’hui sa réussite au Stade Rennais.