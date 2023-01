Mercato : "Un transfert de rêve", pour Sarr à l'OL

Proche de rejoindre l'OL, Amin Sarr semble très enthousiaste à cette idée. Le buteur suédois n'a pas caché son bonheur et surtout à l'entendre, l'affaire est bouclée.

S'il faut souvent se méfier des propos tenus par les joueurs, qui sont régulièrement synonymes de langue de bois, Amin Sarr lui a été assez transparent au micro d’ESPN. Le joueur de 21 ans, qui jouait avec son équipe néerlandaise samedi soir (défaite 3 à 1 contre Vitesse Arnhem), a presque officialisé sa venue à l'OL.

"Je suis convaincu que je fais le bon choix"

Dans son discours, le Suédois a également clamé son envie débordante de signer à l'Olympique lyonnais. "C’est un transfert de rêve. C’est un grand club, un des plus grands de France, avec une histoire riche. Je suis donc très content de signer là-bas et j’ai vraiment hâte de jouer, a-t-il affirmé. Je me suis toujours senti heureux à Heerenveen. Je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Ce sera toujours spécial pour moi. Ces derniers jours ont été très mouvementés, avec beaucoup d'appels téléphoniques. Je connais Lyon depuis mon enfance, je suis convaincu que je fais le bon choix."