Dans un contexte agité par le mercato, l’OL ne doit pas flancher à Ajaccio

Acteur majeur du mercato français ces dernières heures, l’OL doit également préparer son match à Ajaccio ce dimanche (17h05). Pour Laurent Blanc et ses hommes, le contexte est loin d’être évident.

Des départs, des arrivées, des rumeurs… Depuis une semaine, et jusqu’à la fin du mercato hivernal, l’OL sera vraisemblablement au cœur de l’actualité. Tout se décante à quelques heures à peine de la date fatidique, et forcément, le sportif et le déplacement à Ajaccio sont poussés au second plan.

Face à la presse vendredi, Laurent Blanc a principalement été interrogé sur le marché des transferts, très, très peu sur l’affiche du week-end. Pour l’entraîneur, c’est un contexte forcément particulier, lui qui ne sait pas sur quels éléments il pourra compter dans les jours à venir. Ce dimanche, il y voit plus clair, mais jusqu’au dernier instant, il a vu partir Malo Gusto, Tetê et Romain Faivre. “Ce qui me désole le plus est qu’il faut rester concentré. Tu prépares ce match-là dans un climat où à tout moment, tu peux perdre ou avoir un joueur en plus. Donc c’est un peu complexe, a-t-il assuré. Il y a des choses plus graves dans la vie d’un coach, mais c’est une période que je n’apprécie pas.”

Une période difficile pour l'entraîneur et les joueurs

Pour le Cévenol, il a fallu préparer ses troupes dans une ambiance déjà assombrie par les résultats décevants. Voir toute l’agitation supplémentaire autour du club n’a pas dû faciliter la semaine de travail. “C'est le mercato qui veut ça. J'aimerais que ça se termine bien, je l'espère, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour un entraîneur. Vivement le 31 janvier à minuit, a-t-il lancé. Cela dure un mois, et tout se joue dans les derniers jours.”

Même si les footballeurs sont habitués désormais à ce moment de la saison où les articles sur leur possible futur destination se multiplient, cela n’en laisse pas moins des traces à l’intérieur du groupe. “Dans ces derniers jours, il y a toujours beaucoup de mouvements. Ce n’est pas compliqué que pour les joueurs, mais aussi pour le club parce que tous ces transferts de dernières minutes ont des conséquences, a affirmé Nicolas Tagliafico. Il faut garder la tête froide et essayer de laisser ça de côté même si ça peut être difficile.”

Un effectif bouleversé offensivement

Si avant de se déplacer en Corse, Laurent Blanc a perdu quatre éléments de son effectif en une semaine, et qu’il n’a pas bénéficié de l’arrivée de recrue(s), le technicien français sait que cela devrait changer d’ici à la prochaine rencontre. Deux voire trois garçons sont proches de compléter l’effectif. En attendant, il faudra faire sans chez le 18e de Ligue 1. “Ceux que j’aurai à disposition à Ajaccio seront la majorité des joueurs que j’aurai jusqu’à la fin du championnat. Je ne peux pas le garantir à 100% mais quand même”, avait-il déclaré.

Face à l’ACA, le champion du monde 1998 a choisi d’emmener avec lui quelques nouvelles têtes dont Mohamed El Arouch. Un renouvellement nécessaire aussi permis par la fenêtre des transferts. Reste à juger si de ce côté-là, cette période aura du bon. 9e du championnat, l’OL n’a de toute manière pas d’autre alternative que de s’imposer ce dimanche, mercato ou pas mercato.