Face à Ajaccio, l'OL veut retrouver le goût du succès en Ligue 1

Après trois matchs sans victoire en championnat, l'OL espère renouer avec le succès en Ligue 1 ce dimanche à Ajaccio. Mais le déplacement en Corse sera loin d'être une formalité.

En pleine tempête du mercato, l'OL ne doit pas oublier qu'il joue une rencontre importante ce dimanche à 17h05. Il a rendez-vous en Corse pour affronter Ajaccio. Si le duel contre le promu, actuellement 18e, doit être dans les cordes des partenaires d'Alexandre Lacazette, le contexte en fait un déplacement difficile.

L'OL n'a pas gagné en Ligue 1 en 2023

Entre le mercato, les incertitudes sur l'effectif et les mauvais résultats en Ligue 1, l'Olympique lyonnais vit une période très délicate. Il n'a plus gagné en championnat depuis le 28 décembre (à Brest, 2-4). Les joueurs de Laurent Blanc ont perdu en 2023 contre Clermont (0-1) et Strasbourg (1-2), avec en plus un nul à Nantes (0-0). Des adversaires sur le papier à sa portée.

Sa dynamique exécrable a plongé l'équipe dans le ventre mou du classement, 9e, et il devra rebondir de manière spectaculaire pour s'en sortir. Cela pourrait commencer sur l'île de Beauté lors de la 20e journée, mais avec l'OL, rien n'est certain.