OL, Mercato, Cherki, Aulas, Juninho, Cheyrou : TKYDG avec Julien Huët

Ce lundi, dans "Tant qu’il y aura des Gones", l’émission a tourné essentiellement autour du mercato avec les dernières 24h à vivre dans ce mois de janvier. Avec Julien Huët comme invité, il a également été question des déclarations de Jean-Michel Aulas sur Juninho et Bruno Cheyrou.

C’est une émission qui aurait pu durer deux heures tellement il y avait des choses à dire ce lundi sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Comme chaque lundi, l’équipe de TKYDG est revenue sur l’actualité chaude de l’OL avec son invité du jour, Julien Huët. Avec le journaliste de Tonic Radio, le match et la victoire contre Ajaccio ont été décortiqués. Grâce à Johann Lepenant et Alexandre Lacazette, les Lyonnais ont signé leur première victoire de l’année 2023 en championnat dans une rencontre sur fond de mercato.

Le marché des transferts a logiquement été le deuxième thème de cette émission. Entre les départs de prêt de Karl Toko-Ekambi et Romain Faivre, celui de Malo Gusto vers Chelsea ou encore Tetê à Leicester, il y a eu du mouvement dans cette dernière ligne droite du marché des transferts. Et à vingt-quatre heures de la fermeture, l’effusion autour de l’OL ne risque pas de s’arrêter. Le club lyonnais doit annoncer les arrivées de Jeffinho, Amin Sarr et Wilson Isidor dans les prochaines heures tandis que des portes de sortie sont encore cherchées pour certains éléments de l’effectif lyonnais.

La dernière partie de votre émission hebdomadaire a essentiellement tourné autour des sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas et de ce qui en a découlé. Entre les attaques envers Juninho ou l’envie du président lyonnais de voir Bruno Cheyrou comme directeur sportif, les débats ont été animés sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" !