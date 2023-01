Mercato : Wilson Isidor recalé à la visite médicale

Dans l’attente de son arrivée à l’OL, Wilson Isidor ne rejoindra pas le club lyonnais. L’attaquant n’a pas passé avec succès la visite médicale selon nos informations.

Ce n’est pas un problème d’argent qui a fait capoter le deal entre l’OL et Wilson Isidor. Annoncé très proche du club lyonnais, l’attaquant français ne rejoindra pas le club lyonnais. Une affaire qui n’est pas partie en fumée à cause de négociations rompues entre l’OL et le Lokomotiv Moscou mais par la visite médicale.

Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, Isidor n’a pas passé avec succès les tests physiques pour s’engager avec l’OL. Présent entre Rhône et Saône depuis le début du week-end, l’ancien Rennais a été recalé par la visite médicale. Le dossier Isidor refermé, le club lyonnais devrait bientôt annoncer les arrivées d'Amin Sarr, qui a lui passé avec succès sa visite, et Jeffinho.