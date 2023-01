Mercato : Wilson Isidor s’éloigne de l’OL

Dans l’attente d’un accord entre l’OL et Lokomotiv Moscou, Wilson Isidor ne rejoindra pas le club lyonnais.

Jean-Michel Aulas avait un peu vendu la mèche après la victoire contre Ajaccio et il semblerait bien que Wilson Isidor s’éloigne chaque minute un peu plus de l’OL… D’abord intéressé par Lorient, l’attaquant français avait finalement été convaincu par les discours de Laurent Blanc, Bruno Cheyrou ou encore Jean-Michel Aulas. Tombé d’accord avec l’OL, Wilson Isidor attendait depuis que les deux clubs trouvent un accord. En Corse, le président lyonnais avait avancé "des discussions compliquées" avec le Lokomotiv Moscou et tout est tombé à l’eau.

Comme avancé par L’Equipe, Wilson Isidor ne rejoindra pas l’OL qui doit encore boucler les dossiers Jeffinho (Botafogo) et Amin Sarr (Heerenveen). L’ancien Rennais et Monégasque ne devrait pas plus rejoindre Lorient qui a recruté Bamba Dieng depuis et obtenu le prêt de Romain Faivre en provenance du club lyonnais.