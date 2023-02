OL : Amandine Henry et Melvine Malard de retour à l’entraînement

Malade pour le dernier match pour l’une, en délicatesse avec un mollet pour l’autre, Amandine Henry et Melvine Malard ont fait leur retour à l’entraînement depuis mardi. Les deux Lyonnaises étaient présentes à la séance ouverte au public ce mercredi.

Près de 150 supporters ont pris possession des lieux ce mercredi. Agglutinés derrière les balustrades du terrain n°4 du centre d’entraînement de l’OL, ils ont pu partager un nouveau moment avec les joueuses lyonnaises. Quand les garçons se sont renfermés sur eux-mêmes depuis quelques mois avec une absence d’entraînement en public, les Fenottes multiplient les séances avec leurs fidèles et c’était de nouveau le cas ce mercredi matin. En attendant le départ de toutes les internationales vers leurs sélections, Sonia Bompastor a dirigé la séance avec 18 joueuses dont les deux gardiennes Christiane Endler et Emma Holmgren.

Le Sommer se contente de courir

Dans ce groupe restreint, deux retours de marque ont été à noter. Il s’agit de Melvine Malard et Amandine Henry. Les deux joueuses étaient déjà présentes à l’entraînement à huis clos mardi et bien sur le pont pour celui en public. Melvine Malard était absente depuis quelques rencontres suite à un problème au mollet tandis qu’Amandine Henry avait dû faire l’impasse sur le déplacement à Rodez pour cause de maladie. En revanche toujours pas de traces d’Eugénie Le Sommer enfin avec le ballon. Sortie lors du match de coupe contre Montpellier, l’attaquante lyonnaise est encore en soins et s'est contentée d'un footing. Elle va profiter de la trêve internationale pour revenir dans les meilleures conditions.