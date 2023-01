Bachmann (PSG) et Delphine Cascarino (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Absente contre Rodez et Soyaux, Delphine Cascarino fait son retour dans le groupe de l’OL. Ayant fait ses débuts à Soyaux, Amel Majri est elle absente contre Montpellier tout comme Melvine Malard.

Trois retours pour deux absences. Pour ce premier match de l'année 2023 à domicile, Sonia Bompastor peut avoir le sourire. Après avoir dû se passer de ses deux cadres pour les deux matchs de la reprise, la coach de l'OL peut enfin compter sur les présences de Delphine Cascarino et Lindsey Horan. Revenue plus tôt de son périple néo-zélandais, l'Américaine est bien présente dans le groupe retenu pour la réception de Montpellier samedi soir (21h). Avec Horan et Cascarino mais aussi Inès Benyahia, absente depuis début décembre, l'OL retrouve des forces vives mais doit malgré tout encore faire avec des absences.

Revenue sur les terrains français la semaine dernière à Soyaux, Amel Majri ne fait pas partie du groupe retenu malgré sa présence à l'entraînement du jour. Certainement une volonté de ne pas trop brusquer les choses avec une joueuse qui n'avait plus joué depuis 471 jours. La prudence c'est également ce qui est prévu avec Ellie Carpenter. La latérale s'entraîne avec le groupe lyonnais depuis quelque temps mais un retour n'est vraiment prévu que pour la fin janvier. En plus d'Inès Jaurena qui continue d'être hors du groupe, Melvine Malard n'est également pas disponible pour ce choc de la 13e journée de D1 féminine contre Montpellier.

Le groupe de l’OL contre Montpellier : Endler, Holmgren - Bacha, Cayman, Gilles, Morroni, Renard, Sombath - Benyahia, Däbritz, Damaris, Henry, Horan, Marozsan, Van de Donk - Becho, Bruun, Le Sommer, Cascarino