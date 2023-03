Diffuseur officiel des Coupe de France masculine et féminine, beIN Sports va diffuser les deux demi-finales de l’OL. A Nantes le 5 avril pour les garçons et à Décines pour les Fenottes le 17 mars prochain.

Même le PSG n’a pas réussi à faire ce doublé cette saison : placer ses équipes masculine et féminine en demi-finales des deux Coupes de France. Malgré la saison chaotique des joueurs de Laurent Blanc, l’OL a réussi à le faire. Le 5 avril prochain (21h10), les Lyonnais se rendront à Nantes avec la ferme intention de retrouver le Stade de France pour la première fois depuis mai 2012. Entre temps, les Fenottes auront-elles décroché leur billet pour la finale féminine ? Il faudra attendre le 18 mars prochain pour le savoir.

Deux semaines après avoir éliminé Reims aux tirs au but, l’OL Féminin accueillera en effet le FC Fleury 91 à Décines. Cette demi-finale a été programmée le vendredi 17 mars à 20h30. Une programmation qui interroge puisque le jour même, les joueurs de Laurent Blanc évolueront au Parc OL contre Nantes. Les joueuses de Sonia Bompastor auront droit pour la première fois de la compétition à une retransmission sur beIN Sports. La chaîne privée en a fait l’annonce au moment du tirage au sort avec les deux demies OL - Fleury et PSG - Thonon-Évian Grand Genève FC en direct sur l’un des canaux. Pour rappel, beIN Sports est le diffuseur officiel de la Coupe de France féminine depuis cette campagne 2022-2023 et retransmettra également la finale à Orléans.