OL : revivez "Tant qu’il y aura des Gones"

Ce lundi, votre émission hebdomadaire "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour. Avec Kevin Lanoir (ex-OL), il a été question du nul contre Lorient mais aussi d’Alexandre Lacazette.

Après deux victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL n’a pas réussi la passe de trois face à Lorient, dimanche. Les Lyonnais tenus en échec (0-0) par les Merlus, ce nul a été débriefé par l’équipe de Tant qu’il y aura des Gones ce lundi. Pour l’occasion, elle a reçu Kevin Lanoir, ancien joueur passé par le centre de formation de l’OL et membre de la génération 91 d’Alexandre Lacazette.

De l’attaquant lyonnais, il a été également question ce lundi dans le troisième thème de l’émission. Le nul contre Lorient a fait ressortir une certaine dépendance vis-à-vis de son capitaine et d’une inefficacité offensive. Ces ratés devant le but lorientais ont empêché l’OL de poursuivre sa remontée au classement et ce fut le deuxième thème de TKYDG avec la question du ventre-mou et d’un club potentiellement entrer dans le rang comme sous-entendu par Laurent Blanc.