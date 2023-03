OL : encore une occasion manquée

A cause notamment d’une inefficacité offensive, l’OL n’a pu faire mieux qu’un nul contre Lorient (0-0). Alors qu’ils avaient la possible de combler une partie de leur retard sur le haut du tableau, les Lyonnais ont encore raté le coche.

Comme une impression de répéter encore et toujours la même chose. Quand on pense l’OL enfin lancé sur la voie de la rédemption et d’une dynamique pouvant les pousser à enfin effacer en partie une première partie de saison ratée, le club lyonnais trouve le moyen de ne pas répondre aux attentes. Dimanche, les hommes de Laurent Blanc avaient tout à gagner d’un troisième succès de suite toutes compétitions confondues. En faisant face à Lorient, ils avaient l’occasion de repasser devant leurs adversaires du jour. Mieux, avec les deux nuls de Nice, vendredi soir, et de Lille dans le derby du Nord, les Lyonnais pouvaient reprendre deux points dans la course à la 5e place. Résultat des comptes ? Un quasi-statu quo au niveau des écarts avec sept longueurs de retard sur la Ligue Europa Conférence, mais une 10e place après 26 journées, la faute à l’invincibilité surprise de Reims, passé 8e.

Dimanche après-midi, l’OL n’a pas rendu la copie la plus indigeste de sa saison. Le déplacement à Angers avait été bien moins réussi et pourtant, le club rhodanien avait réussi à repartir avec les trois points grâce à un grand Anthony Lopes et une certaine efficacité devant le but angevin. C’est bien tout ce qu’il a manqué à cet OL dimanche à Décines. Après une première période parfaite pour s’octroyer une petite sieste face à un manque de spectacle (3 tirs cadrés en 45 minutes), les coéquipiers de Corentin Tolisso sont revenus avec de bien meilleures attentions dans le 4-4-2 hybride concocté par Laurent Blanc.

Une première période somnolente

Si Amin Sarr a été aux abonnés absents et profite encore d’une certaine patience des supporters par son arrivée cet hiver, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola ont tenté d’amener de la vitesse et du génie pour contrecarrer le bloc compact lorientais. "Je trouve qu’on est en net progrès au niveau du mouvement. Il y a des appels dans les espaces. Barcola ne fait pas tout bien, mais il nous amène de la profondeur, a pointé Laurent Blanc après la rencontre. Rayan (Cherki) commence à comprendre qu’il ne faut pas toujours jouer arrêté, mais lui part de très loin."

Face aux Merlus, c’est avant tout l’inefficacité offensive et le grand après-midi de Vito Mannone qui ont empêché l’OL de signer une nouvelle victoire en championnat. Le cadre s’est dérobé sur le pointu de Cherki, le gardien italien a mis en échec Maxence Caqueret, encore omniprésent, et Corentin Tolisso. Il y a du positif, mais à l’heure du constat, l’OL ne cherche pas ce genre de considération, mais bien des points. "On avait les moyens de faire quelque chose et de gagner ce match, a regretté Johann Lepenant de son côté. On fait une meilleure 2e période en allant un peu plus vers l’avant. Mais malheureusement, on n’est pas parvenu à marquer ce but. (…) On est 10e, ce n’est pas la place de l’OL. Après, on n’est pas largué. À nous de gagner les prochains matches. Il faut faire une série."

Toujours autant de difficultés contre le Top 10

Ce discours, les Lyonnais le tiennent depuis des mois, comme pour se convaincre que des jours meilleurs vont arriver, à l’image de Laurent Blanc qui ne veut pas entendre que l’OL "est une équipe du ventre mou. Je pense qu’on peut aller plus haut, mais ça n’engage que moi". C’est tout ce qu’on peut souhaiter au coach et à ses joueurs avec une demi-finale de Coupe de France en ligne de mire (5 avril). Seulement, il faut bien plus que des mots pour soigner les maux. Avec ce point du nul (0-0) contre Lorient, huitième avant le coup d’envoi, l’OL a confirmé ses difficultés de la saison à faire ce qu’il faut contre une formation du Top 10 de la Ligue 1.

Avec 9 points pris depuis le début de la saison contre les formations de la première partie de tableau, le club lyonnais est tout simplement celui qui pêche le plus dans l’exercice. Quand Laurent Blanc pointe du doigt les formations devant son équipe qui ne prennent pas plus de points, l’OL n’arrive pas à en prendre dans les confrontations directes et c’est peut-être aujourd’hui ce qui coûte le plus. Vendredi prochain, la formation lyonnaise se déplace à Lille, un autre concurrent à l’Europe. S’il veut continuer à croire à l’Europe par le championnat, comme l’a répété Rémy Riou dimanche, il faudra plus qu’un point dans le nord de la France.