A l’occasion de la sortie de son autobiographie « Chaque jour se réinventer », Jean-Michel Aulas sera présent à l’Institut Lumière, le 9 mars. Le président de l’OL participera à une conférence-débat dans le cadre du 10e festival Sport, Littérature et Cinéma.

Depuis le 19 décembre dernier, Jean-Michel Aulas a passé la main. Pas totalement puisqu’il reste le président de l’OL et actionnaire du groupe, mais il n’est plus le maître à bord. En rachetant une partie de ses parts ainsi que celles de Pathé et IDG Capital, John Textor est devenu le nouveau patron de l’OL Groupe. Une page s’est donc tournée entre Rhône et Saône et le livre devrait être complètement refermé dans trois ans. En attendant, le président Aulas tente de renouer avec le succès avec l’OL et de terminer en beauté une présidence commencée en 1987.

À l’heure du bilan, au moment où l’Olympique lyonnais ouvre une nouvelle étape de son existence, Jean-Michel Aulas a raconté son parcours dans un livre de mémoires "Chaque jour se réinventer", qui sortira ce mercredi 8 mars. À l’occasion de cette sortie, le président lyonnais participera au 10e festival Sport, Littérature et Cinéma qui se tient à l’Institut Lumière. Une rencontre est d’ailleurs prévue le jeudi 9 à 18h30 avec une séance dédicace après une conférence-débat.