Passé à l’OL pendant deux saisons, Frédéric Piquionne a vécu l’éclosion de Karim Benzema. Quinze ans après, l’ancien attaquant regrette de ne pas avoir pu jouer plus longtemps avec le Ballon d’Or.

Ils seront liés pour toujours. En plus d’avoir partagé le même agent, Karim Djaziri, Frédéric Piquionne et Karim Benzema ont une histoire en commun. Celle d’un Ballon d’Or passeur décisif pour l’unique but de Piquionne en Ligue des Champions. C’était un soir de septembre 2008 lors d’un nul entre l’OL et la Fiorentina (2-2). Les trajectoires des deux joueurs ont été bien différentes, mais les deux attaquants sont encore en contact d’après les dires de l’ancien Stéphanois. Passé entre Rhône et Saône pendant deux saisons (26 matchs), Piquionne a connu les débuts de Benzema et son éclosion. Néanmoins, il partage le regret de ne pas avoir pu évoluer plus souvent avec le futur Madrilène.

"C’était dur de s’intégrer. Pour moi, j’allais jouer avec Karim Benzema, on se connaissait déjà grâce à Karim Djaziri. On allait former un duo, même si je savais qu’au départ ça allait être compliqué et que j’allais faire sûrement des bouts de matchs. Mais, on n’avait pas du tout le même profil donc on aurait pu être vachement complémentaires, a déclaré le Martiniquais dans le podcast Une bouchée de Foot. Mais, ça ne s’est pas passé comme prévu, il y avait Fred à l’époque et Claude Puel était assez rigide sur son management à l’époque. C’est dommage, mais c’est comme ça."

Pendant que l’un prenait son envol vers le Real Madrid, l’autre, de 9 ans son aîné, a enchaîné les prêts et expériences non concluantes en Inde, MLS ou Premier League.