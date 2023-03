Ligue 1 : l’OL n’arrive plus à être maître à la maison

Décroché mais toujours vivant au classement, l’OL ne peut se permettre de griller des jokers. Les Lyonnais se doivent aussi de refaire du Parc OL une forteresse.

Dimanche, ce n’était clairement pas la fête dans les travées du Parc OL, tout comme dans les vestiaires lyonnais. Incapable de trouver la faille contre le FC Lorient, les Lyonnais ont encore laissé des points en route (0-0) dans leur tentative d’accrocher l’Europe par le biais du championnat. Désormais 10e, le club lyonnais continue de faire du surplace et même de reculer un peu alors que la volonté était de retrouver le haut du panier. Mis en échec par la stratégie lorientaise, les joueurs de Laurent Blanc ont payé leur inefficacité aux avant-postes. Un seul petit but aurait pu changer le discours d’après-match et de cette semaine. Mais l’OL a clairement du mal à la maison.

En étant 10e, le problème est aussi loin de Décines mais le confort de la maison est censé contrebalancer les difficultés extérieures. Ce n’est clairement plus le cas au Parc OL qui n’est plus une forteresse. Pire, l’enceinte décinoise était vue comme un lieu où les joueurs jouaient avec la boule au ventre il y a encore quelques semaines avant le ménage fait dans l’effectif. "C’est un vrai marqueur de la fragilité mentale de l’OL et du désordre qui peut exister ou en tout cas du lien distendu entre les joueurs et les supporters, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. On sent que cette équipe est fébrile à domicile alors qu’on doit être maitre chez soi pour faire un bon championnat. On doit gagner à la maison."

Ce n’est clairement plus ce à quoi sont habitués les supporters lyonnais. Si tout roule en Coupe de France, en championnat la donne est bien différente. Sur ses neuf dernières réceptions au Parc OL, le club lyonnais n’en a remporté que deux (4 nuls et 3 défaites). Avec 10 points sur 27 possibles, le bilan comptable fait mal et explique aussi cette place dans le ventre mou dans lequel est l’OL désormais…