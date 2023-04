En ce week-end prolongé du 1er mai, Laurent Blanc a choisi de donner quartier libre aux joueurs de l'OL pour trois jours. Les Lyonnais ne seront de retour à l’entraînement que mardi.

En ayant joué vendredi soir et en ne retrouvant pas le championnat avant dimanche prochain et la réception de Montpellier, le temps risque d’être long entre Rhône et Saône. Avec dix jours d’attente entre les deux rencontres, Laurent Blanc a décidé d’offrir un peu de repos à ses joueurs. Dans ce week-end prolongé du 1er mai, l’entraîneur lyonnais a offert trois jours "off" aux coéquipiers d’Anthony Lopes qui n'a pas manqué de préciser à Olympique-et-Lyonnais que "ça va faire du bien d'être en famille" après la victoire (1-2) contre Strasbourg. Revenus à Lyon dans la nuit de vendredi à samedi, certains en ont profité pour mettre les voiles.

Trois jours de repos après #RCSOL (1-2) Reprise de l'entraînement mardi. — Olympique-et-Lyonnais 🦁 (@oetl) April 28, 2023

Jeffinho en profite pour découvrir Paris tandis que Johann Lepenant est retourné dans sa Normandie et a assisté au derby entre Caen et Le Havre samedi. Après avoir refait le plein d’énergie auprès de leurs proches, les joueurs de l’OL seront de retour au centre d’entraînement de Décines à partir de mardi. Ils se lanceront dans la préparation du match contre Montpellier et des cinq derniers matchs de cette saison de Ligue 1. Avec le doux espoir d’être européen au soir de la 38e et dernière journée du championnat.